Macron disposto a "melhorar" reforma das pensões

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, recebe, esta quarta-feira, os sindicatos para tentar encontrar uma saída para a crise social iniciada com o anúncio da reforma das pensões. O Presidente francês, Emmanuel Macron, mostrou-se, entretanto, disposto a “melhorar” o projecto da reforma das pensões.

Ao 14° dia de uma greve nos transportes que ameaça as férias de milhares de passageiros, o Presidente francês, Emmanuel Macron, indicou estar disponível para “melhorar” o projecto da reforma das pensões ainda que não pense abandonar a iniciativa.

Depois da terceira jornada de manifestações – que reuniu mais de 600.000 pessoas em todo o país, de acordo com a polícia, um milhão e oitocentas mil de acordo com os sindicatos – hoje é dia de reuniões entre primeiro-ministro, dirigentes sindicais e o novo homem das reformas. O deputado Laurent Pietraszewski substitui o alto-comissário para as pensões, Jean-Paul Delevoye, que se demitiu após as revelações sobre a acumulação de cargos incompatíveis com um posto no governo e conflito de interesses com o sector das seguradoras.

Laurent Pietraszewski, que prometeu continuar o trabalho do antecessor, ficou conhecido, no início da legislatura, como o relator da controversa reforma do código do Trabalho. No seu currículo conta também com 27 anos no grupo de distribuição Auchan, onde trabalhou na gestão e nos recursos humanos. Se o porta-voz da empresa descreveu “uma pessoa atento aos outros”, os sindicatos lembraram que ele denunciou à polícia uma delegada sindical que ele suspeitou ter dado um pão a uma trabalhadora do grupo e, também, que ele despedia “a torto e a direito”.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro vai reunir-se com dirigentes da rede de transportes públicos da região de Paris (RATP) e da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro (SNCF). Esta garante que vai assegurar as viagens dos passageiros que reservaram bilhete para o primeiro fim-de-semana de férias, ainda que todos os sindicatos de maquinistas tenham rejeitado qualquer trégua de Natal.