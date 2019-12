Medidas de segurança reforçadas na noite de S. Silvestre em França

Mensagem de Ano Novo do presidente Macron sob fortes medidas de segurança nesta noite de S. Silvestre em França

Os franceses aguardam ansiosos mas sem grandes ilusões pela mensagem de fim de ano desta noite do presidente Macron num país em crise social e sob forte dispositivo policial para garantir a segurança nas festas desta noite de S. Silvestre.

O presidente francês, Emmanuel Macron, faz a sua mensagem de Ano Novo nesta noite de S. Silvestre em que a França está a atravessar uma grave crise social.

É pois neste quadro que há todo um dispositivo policial em Paris e nas principais cidades do país como medida de prevenção a actos de vandalismo e mesmo ataques terroristas.

Assim, milhares de polícias e militares foram colocados nas ruas da capital e cidades francesas para garantir a segurança durante as festas de passagem de ano, nomeadamente, com fogos de artifícios e bailes, na famosa Avenida dos Campos Elíseos e praticamente em todos os cantos do país.

Manifestações proíbidas na Avenida mais bela do mundo

Para já as autoridades francesas proíbiram manifestações dos coletes amarelos nos Campos Elísios, onde, tradicionalmente, 300 mil franceses e turistas se encontram para festejar a passagem de ano.

Recorda-se que em março uma manifestação dos coletes amarelos ficou marcado pela violência e distúrbios nos Campos Elísios.

Para esta noite bares, cafés e restaurantes ficam encerrados nas festas desta noite na grande avenida.

Enfim, é proíbida igualmente a circulação e estacionamento de carros nesse perímetro de segurança da capital enquanto continua a haver perturbações nos transportes públicos sabendo que tradicionalmente o metropolitano funciona toda a noite de S. Silvestre.