Carlos Ghosn afirma ter organizado própria fuga

O ex-presidente da Renault e da Nissan, Carlos Ghosn, no passado mês de Abril em Tóquio. REUTERS

A fuga do Japão do ex-presidente da firma Renault, Carlos Ghosn, desencadeia uma série de questões no que toca às condições misteriosas em que a mesma ocorreu. Ghosn afirma ter organizado sozinho a sua própria fuga considerando falsas as alegações nos media,segundo as quais a sua esposa estaria implicada. Um mandado de prisão internacional contra Carlos Ghosn foi entregue as forças de segurança libanesa.