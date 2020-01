Ataque à facada nos subúrbios de Paris

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, uma com gravidade, num ataque à facada em Villejuiff, nos subúrbios de Paris, esta sexta-feira. O atacante foi, entretanto, abatido a tiro pelas autoridades francesas na cidade limítrofe de l’Haÿ-les-Roses.

O ataque aconteceu ao início da tarde, pelas 14h00 locais, no parque Hautes Bruyères, junto a um supermercado, a sete quilómetros do centro da capital francesa.

O atacante, cujas motivações são desconhecidas até ao momento, foi abatido pela polícia da Brigada anti-crime (BAC) na cidade limítrofe l’Haÿ-les-Roses. O secretário de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, já se encontra no local.

Investigação em curso

Segundo várias testemunhas, à rádio privada RTL, o atacante terá gritado « Allahu akbar ! » (Alá é grande), mas por enquanto ainda não foi confirmado pela polícia que prossegue investigações. O serviço de desminagem dos serviços da polícia já se encontra no local do ataque para garantir que o homem não transportava explosivos.

Um ataque que surge numa altura em que a França vive ameaças de terrorismo constantes. A vaga de atentados jihadistas que atingiu o país desde 2015 já tirou a vida a 255 pessoas.

Em 2019 foram registados dois ataques, apesar do teor terrorista não ter sido confirmado até ao momento; uma agressão à faca em Março contra dois agentes da polícia na prisão de Condé-sur-Sarthe por um detido radicalizado, Michaël Chiolo, e a explosão numa rua pedonal no centro de Lyon em Maio que feriu 14 pessoas.

Este ataque acontece a poucos do quinto aniversário dos atentados contra o jornal satírico Charlie Hebdo e ao hipermercado Kosher parisiense em 2015.

A polícia francesa admitiu que uma operação está a decorrer e pede à população para se afastar da zona.