França: primeiro conselho de ministros de 2020 sob forte pressão

O Primeiro-ministro da França Edouard Philippe e Jean-Yves Le Drian, ministre dos Negócios Estrangeiros, quando se preparavam para entrar par o primeiro conselho de ministros dse 2020. Paris . 6 de Janeiro de 2020. Michel Euler/Pool via REUTERS

RFI

Com em pano de fundo o o movimento de greve dos transportes que enceta o segundo mês de contestação, o governo francês chefiado por Edouard Philippe reuniu-se nesta segunda-feira para o primeiro conselho de ministros do ano 2020. O encontro serviu nomeadamente para abordar pontos da reforma do sistema de pensões,com vista à procura de um compromisso rápido com os sindicatos, deacordo com o discurso governamental.O Primeiro-ministro, Edouard Philippe, deve avistar-se na terça-feira com os sindicatos.