Dezenas de mortos nos funerais do general iraniano Soleimani no Irão ATTA KENARE / AFP

Texto por: João Matos

No Irão, pelo menos 50 pessoas mortas à margem da cerimónia fúnebre do general iraniano, Qassem Soleimani, morto no Iraque por um drone americano a semana passada, no Iraque. O enterro que devia ser em Kerman na terra natal do general acabou por ser adiado. A comunidade internacional continua a apelar à retenção.