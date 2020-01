Franceses nas ruas contra projecto reforma das pensões

Quarta manifestação geral em França contra o projecto de reforma do sistema de pensões. Ao trigésimo sexto dia de greves os sindicatos continuam o braço de ferro com o governo que já prometeu levar a reforma a bom termo.

Amanhã os parceiros socias têm encontro marcado com o primeiro-ministro para discutir, nomeadamente, a proposta da central sindical Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT) de organizar uma conferência de financiamento.

A conferência de financiamento proposta pelo patrão da CFDT, Laurent Berger, pretende dissociar conteúdo da futura lei da reforma do sistema de pensões do seu financiamento.

Antes disso, esta quinta-feira, a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e a Força Operária (FO), apelaram aos franceses para protestarem contra a reforma do sistema de pensões. Os sindicalistas esperam poder medir a capacidade de fazer ou não durar o movimento social que já vai no trigésimo sexto dia.

Do lado do executivo, o número de manifestantes vai ser analisado à lupa. Isto na véspera da reunião com os parceiros sociais, sindicatos e governo. Em discussão estará a visibilidade do financiamento da lei da reforma do sistema de pensões e a idade “pivot”, idade que permite uma reforma aos 62 anos, mas encoraja mais dois anos de trabalho para obter uma pensão completa. Uma medida que tem sido contestada pelos sindicatos.

Nestas negociações o governo sabe que não pode esperar grandes compromissos da parte da CGT, o objectivo deste encontro é conseguir um acordo com a CFDT antes de 24 de Janeiro, dia em que o projecto de reforma do sistema de pensões será apresentado no Conselho de ministros.