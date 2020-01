FRANÇA/ISRAEL

Emmanuel Macron condena anti-semitismo em Israel

Emmanuel Macron, presidente francês, junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém a 22 de Janeiro de 2020. REUTERS/Ammar Awad

Texto por: Miguel Martins

O presidente francês está hoje em contactos no Médio Oriente com as autoridades israelitas e palestinianas antes de participar amanhã nas comemorações da libertação do campo nazi de Auschwitz de extermínio dos judeus na Polónia. Emmanuel Macron admitiu haver preocupação com o anti-semitismo também em França.