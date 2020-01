Novos protestos em França

Dezenas de milhares de pessoas voltaram a manifestar-se, esta sexta-feira, em várias cidades francesas em protesto contra a reforma do sistema de pensões. Já há novo protesto marcado para 28 de Janeiro.

Publicidade Continuar a ler

O Conselho de ministros deu luz verde ao projecto da reforma do sistema de pensões, que vai começar a ser discutida na Assembleia Nacional, em Fevereiro, mas milhares de manifestantes voltaram a mostrar um cartão vermelho.

Em Paris, trabalhadores de diversos sectores de actividade protestaram, da Praça da República à Concórdia, ao longo de mais de 4 quilómetros, sob a vigilância de um forte dispositivo policial.

Os manifestantes continuam a exigir que o executivo de Edouard Philippe retire o projecto de cima da mesa por completo, ainda que o Governo tenha apenas aceitado negociar a idade de equilíbrio, com a qual pretende acabar com o défice na segurança social.

Do lado dos sindicatos, continua a divisão: os moderados, como a CFDT, maior central sindical do país, aceitam o sistema por pontos e rejeitam qualquer mexida na idade; os mais radicais, como a CGT, afecta aos comunistas, só aceitam o recuo governamental.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, mantém, por isso, a esperança de avançar com a reforma, sem percalços de maior, através do apoio dos sindicatos moderados. Para isso, têm que formular, até Abril, uma medida alternativa para compensar os cerca de 8 a 17 mil milhões de euros de défice, até 2027, no sistema de pensões. Negociações que se adivinham difíceis já que o chefe de Governo também tem as suas linhas vermelhas: não vale aumentar os descontos aos trabalhadores já que, diz, seria nefasto para a economia.

Reportagem na Praça da Concórdia, em Paris

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro