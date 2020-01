Trente Trente, o encontro dos curtos formatos

Cartaz do Festival Trente Trente no Atelier des Marches em Bordéus.

De 21 de Janeiro a 1 de Fevereiro decorre em Bordéus a 17ª edição do Festival de Curtos Formatos Trente Trente.

O evento abre portas aos artistas de criação contemporânea e oferece uma programação de formatos cénicos híbridos a descobrir em forma de percurso, ora pela Metrópole de Bordéus, ora pela Nova Aquitânia.

Circo, dança, performance, música, instalações, cinema, teatro, esta 17ª edição reúne cerca de trinta formas curtas, entre elas dez criações e workshops que agitam e reinventam a paisagem das artes vivas.

Um encontro único com uma programação ecléctica e exigente que valoriza ao mesmo tempo o local, o nacional e o internacional.

Entre os artista em cartaz este ano estão: Viivi Roiha et Fragan Gehlker; Mathieu Ma Fille Foundation; Erik Baron / d-zAkord; Corentin Diana et Emma Verbèke; Katerina Andreou; Carlotta Sagnaet & Amancio Gonzalez; Annabelle Chambon & Cédric Charron; Aloun Marchal & Henrique Furtado; Théo Touvet; Jeanne Brouaye; Meytal Blanaru; Anthony Egéa; Trucmuche Cie; Sine Qua Non Art; Hervé Rigaud; Thomas Birzan & Mario Barrantes Espinoza; Piergiorgio Milano; Amir & Hemda; Naïf Production;Samuel Rodrigues; Patrick Haradjabu; Floris Bosser; François Sabourin; Dominique Petitgand; Ayelen Parolin & Léa Pétra; Arnaud Méthivier; Link Berthomieux; Collectif Tutti; Victoria Belen Martinez; Olivier de Sagazan.

