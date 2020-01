FRANÇA

França: autárquicas de Paris dividem partido presidencial

Benjamin Griveaux (esquerda) e Cédric Villani (direita), até agora ambos membros do partido presidencial, vão disputar a câmara de Paris nas eleições de Março. AFP/Ludovic Marin/ REUTERS/Philippe Wojazer/Montage RFI

Texto por: Miguel Martins com AFP

A França vai a votos em Março para eleições autárquicas. A disputa da câmara da capital a 15 e 22 desse mês veio abrir uma cisão no seio do partido no poder, La république en marche, com um candidato oficial, Benjamin Griveaux, o antigo porta-voz do governo. Mas Cédric Villani, deputado da mesma força política, mantém a sua candidatura pelo que vai ser expulso do partido presidencial.