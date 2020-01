FRANÇA

Paris: evacuação de acampamento de 1 500 precários

Polícias francesas inspeccionam tendas durante a evacuação do acampamento perto de Porte d'Aubervilliers, no norte de Paris, França, 28 de Janeiro de 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texto por: Miguel Martins com AFP

Em França 1 500 pessoas foram evacuadas esta madrugada no norte de Paris, tratava-se da sexagésima operação do género em en 6 anos. Tratava-se do maior acampamento parisiense de migrantes a seguir ao desmantelamento de um outro, também no norte de Paris, há dois meses e meio.