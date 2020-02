OMS diz que coronavírus não é pandemia

A China anunciou, esta terça-feira, que já morreram 426 pessoas vítimas do novo coronavírus e que há mais de 20.400 infectadas, no dia em que se registou a segunda morte fora da China continental. OMS diz que epidemia não é pandemia.

Publicidade Continuar a ler

Esta terça-feira, a China anunciou que morreram 426 pessoas vítimas do novo coronavírus e que há mais de 20.400 infectadas. OMS diz que epidemia não é pandemia.

Há registo de casos confirmados de infecção em 24 outros países, mas para a Organização Mundial da Saúde a epidemia não é ainda uma pandemia, “termo que se aplica a uma situação de disseminação global de uma doença”.

Na semana passada, a OMS declarou uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional para a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Esta terça-feira, foi registada a segunda morte fora da China continental, em Hong Kong, depois de no sábado ter morrido um chinês nas Filipinas. A vítima de Hong Kong tinha 39 anos e viajou para Wuhan, o centro do surto do novo coronavírus, entre 21 e 23 de Janeiro.

Jason Santos, professor de português em Macau, lembra que o homem de 39 anos já manifestava problemas de saúde.

Jason Santos, Residente em Macau

Entretanto, Hong Kong fechou quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para a China continental para impedir a propagação do coronavírus.

Hoje, o governo de Macau admitiu encerrar as fronteiras com a China, mas para já apenas está decidido o encerramento dos casinos, teatros, cinemas, salas de jogos e discotecas, durante duas semanas, a fim de suster o surto que já infectou dez pessoas no território. Entre elas, uma funcionária de um casino e um motorista de autocarro da Sociedade de Jogos de Macau.

Além disso, os serviços básicos da função pública estão suspensos e só se vão manter os serviços urgentes.

Entretanto, um primeiro caso do novo coronavírus foi registado em Bruxelas em um dos passageiros do voo que repatriou no domingo 250 pessoas da cidade chinesa de Wuhan, maioritariamente europeus, entre os quais cerca de 60 franceses, mas também 17 portugueses.

Também hoje, o Japão, que repatriou quase 500 cidadãos, colocou em quarentena 3.711 pessoas a bordo do cruzeiro Diamond Princess, no porto de Yokohama, depois de um passageiro que desembarcou em Hong Kong ter apresentado resultado positivo para o vírus.

Entretanto, as autoridades de Singapura anunciaram seis novos casos do novo coronavírus, quatro deles por contágios locais, ou seja, dentro do território e não pessoas que foram infectadas na China.

Os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, Israel, entre outros, proibiram a visita de estrangeiros que estiveram recentemente na China e advertiram os seus cidadãos para evitar viagens ao território chinês, enquanto a Mongólia, Rússia e Nepal fecharam as fronteiras terrestres. Até agora, África e América Latina não registaram casos.

Hoje, a China admitiu "deficiências e dificuldades na resposta à epidemia” e o governo anunciou, esta segunda-feira, que o país precisa urgentemente de máscaras de protecção, luvas, óculos e outros produtos para enfrentar a epidemia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro