Desmantelamento do último campo de migrantes em Paris

427 migrantes foram retirados do último campo de refugiados existente em Paris. O desmantelamento foi feito esta terça-feira de manhã pela polícia francesa.

As autoridades defendem estas medidas para garantir a protecção e segurança destas 427 pessoas. As associações de migrantes denunciam estes métodos.

"Estes ciclos de desmantelamentos são ridículos uma vez que o Estado conduz operações para retirar migrantes das ruas, estas pessoas são alojadas as que desejar, mas o que acontece é que dois terços destas pessoas não têm direito a ser albergadas. Estas pessoas ficam duas semanas em ginásios e depois voltam para as ruas. No início do ano a câmara municpal de paris dizia ter retirado 20 mil pessoas das ruas, mas destas pessoas algumas foram retiradas dos campos 5 ou seis vezes", descreve Florian Boyer, coordenador da associação Utopia 56.

A maioria dos migrantes retirados do campo são homens da Eritreia e Somália.

O ministro do interior francês Christophe Castaner tinha prometido desmantelar todos os campos de migrantes em Paris até ao final de 2019.

