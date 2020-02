Fernando Medina debate questões ambientais em Paris

O presidente da Câmara de Lisboa está esta quarta-feira em Paris para participar em acções de campanha de Anne Hidalgo, autarca e candidata às próximas eleições municipais na capital francesa.

Publicidade Continuar a ler

Em Paris, a actual autarca e recandidata à câmara da capital francesa, Anne Hidalgo, levou a cabo um debate acerca das alterações climáticas, em que estiveram presentes outros autarcas europeus.

Fernando Medina, presidente da autarquia de Lisboa, falou dos desafios ambientais que tanto Paris como Lisboa têm enfrentado.

Presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina

A partir de Paris, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, considerou "gravíssima" a decisão do Parlamento de suspender a construção da linha circular no metro.

A suspensão do projecto de construção da linha circular foi aprovada esta madrugada no parlamento, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), na sequência de propostas do PCP e do PAN.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro