Cantora angolana Pongo apresenta novo trabalho em Paris

A cantora angolana Pongo actua, esta sexta-feira, em Paris, no festival Au Fil des Voix, no dia em que é lançado o seu segundo EP, “Uwa”.

Pongo está novamente em Paris, desta vez no festival “Au Fil des Voix”, na sala Le Trianon. A cantora angolana vai apresentar temas do novo EP, lançado esta sexta-feira.

A cantora vai estar, nos próximos temps, em várias cidades francesas, como Annecy, Metz, Riorges, Clermont-Ferrand, Lyon, Rambouillet, Saint-Jean-de-Védas, Dunkerque, St Nazaire e Chateaulin, depois vai a Utrecht, na Holanda, a Berna, na Suíça, a Bruxelas, na Bélgica, em Bristol, Brighton e Londres, no Reino Unido e em Colónia, na Alemanha. Pongo vai também a Angola, Moçambique e ao Brasil este ano apresentar o seu trabalho.

Pongo contou à RFI que se trata de uma amostra do que se poderá ouvir no disco que vai ser lançado no final do ano.

Cantora angolana Pongo

No ano passado, Pongo cantou no Palácio do Eliseu, em Paris, onde pôs o Presidente francês e a primeira-dama a dançarem, e em Novembro actuou no Festival MaMa, também em Paris, tendo tido no público o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A antiga vocalista dos Buraka Som Sistema, que levou aos palcos e pistas de dança a famosa “Wugue Wegue”, está agora a solo. Em 2019, lançou o primeiro EP, “Baia”, que foi ouvido em “streaming” mais de seis milhões de vezes. A rádio francesa de músicas do mundo NOVA chamou-lhe “a nova rainha do kuduro”, a revista britânica NME apontou-a como uma das 100 artistas que vão marcar 2020 e a estação BBC Radio 6 Music incluiu-a na sua “playlist”.

Também em 2019, Pongo foi uma das vencedoras dos prémios Music Moves Europe, que distinguem artistas emergentes representantes do “som europeu de hoje e de amanhã”.

Não perca a entrevista completa à cantora angolana Pongo na próxima semana na RFI em português.

Pode ouvir aqui o primeiro e o segundo single do novo EP (editado pela Caroline International):

