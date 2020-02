França: a cerimónia dos Césares da discórdia

A cerimónia dos Césares,equivalentes dos Óscares americanos, no cinema francês, que decorre sexta em Paris, é marcada pelo pomo da discórdia em redor do cineasta Roman Polanski, cujo filme " J'accuse" (Eu acuso) foi nomeado em doze categorias. A academia é igualmente acusada de ostracizar as actrizes, actores e realizadores franceses, provenientes das minorias étnicas africana, afro-caraíba e asiática.

Presidida pela actriz Sandrine Kiberlain, a quadragésima quinta cerimónia da entrega dos Césares franceses é objecto de críticas por por parte de associações feministas francesas que protestam contra as numerosas nomeações do filme "J'accuse" do realizador franco-polaco Roman Polanski.

Este cineasta, com 86 anos de idade, já acusado de ter violado uma menor americana de 13, em 1977, é agora objecto de uma nova acusação por parte da fotógrafa francesa Valentine Monnier.



Estas acusações de agressão sexual, contra Polanski e não só, desencadearam uma vasta polémica em torno da cerimónia dos Césares, equivalentes franceses dos Óscares americanos, e levaram os dirigentes, da academia que entrega os citados prémios, a demitirem-se.

O Presidente da Academia dos Césares, Alain Terzian, declarou que as nomeações dos filmes não era baseada na moralidade dos seus autores.



Numa carta publicada na imprensa, algumas personalidades do cinema francês criticaram igualmente a indústria cinematográfica nacional, por marginalizar os actores e actrizes oriundos das minorias étnicas de França, como africanos, afro-caraíbas e asiáticos.



A carta faz referência ao sucesso do filme "Les Misérables" do cineasta de origem maliana Ladj Ly, nomeado aos últimos Oscars, uma das raras produções, assinada por um membro das minorias étnicas, a ser objecto de nomeações para a cerimónia de sexta-feira.



O realizador do filme "La Haine" ("O Ódio") épico da filmografia hip-hop francesa dos anos 1990, Mathieu Kassovitz e o seu homólogo Olivier Assayas afirmaram que os actores, cineastas e produtores, pertencentes às minorias étnicas, eram práticamente invisíveis em França.

Kassovitz sublinhou que os papéis insignificantes e esteriotipados atribuídos aos actores e actrizes das minorias africana, afro-caraíba e asiática não lhes dão a possibilidade de serem recompensados com Césares.



Numa entrevista concedida ao diário l'Humanité, a universitária e especialista do género no cinema, Iris Brey declarou que esta cerimónia dos Césares simboliza a fractura da sociedade francesa.

"O confronto entre um antigo mundo que está a desmonorar, perante homens e mulheres que desejam reflectir sobre as representações", disse Brey.

