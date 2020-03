Taça de França de futebol: PSG e Lyon definem primeiro finalista

As duas estrelas do Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé (esquerda) e Neymar (direita).

O Lyon recebe nesta quarta-feira o Paris Saint Germain no Groupama Stadium, num jogo a contar para as meias-finais da Taça de França de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Os parisienses vão tentar arrecadar uma sexta final consecutiva na Taça de França de futebol. Para isso os colegas do avançado brasileiro Neymar terão de vencer na deslocação ao terreno do Lyon.

A equipa do Rhône já arrecadou cinco vezes o troféu da Taça, enquanto o PSG já leva 12 triunfos, sendo o recordista de títulos na Taça.

No entanto os parisienses não venceram a última edição visto que foram derrotados na final pelo Rennes. Após um empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, os jogadores da equipa da Bretanha venceram por 6-5 na marcação das grandes penalidades.

Aliás ainda podemos ter uma reedição da final de 2019. Esta noite o PSG defronta o Lyon, e na quinta-feira o Rennes desloca-se ao terreno do Saint-Étienne.

De notar que o apuramento para as meias-finais não foi fácil para todas as equipas. O PSG goleou por 1-6 na deslocação ao terreno do Dijon, o Stade Rennais venceu por 0-3 o Belfort, enquanto o Lyon apenas venceu por 1-0 o Marselha e o Saint-Étienne derrotou o Epinal por 1-2.

A final da prova está prevista para 25 de Abril no Stade de France.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro