Taça de França de futebol: PSG arrasou Lyon e espera pelo segundo finalista

O Paris Saint-Germain apurou-se para a final da Taça de França de futebol ao derrotar o Lyon por 1-5 nas meias-finais da prova.

O jogo entre o Lyon e o Paris Saint-Germain foi equilibrado durante cerca de 60 minutos. Na primeira parte a equipa do Rhône abriu o marcador aos 11 minutos com um tento do avançado francês Martin Terrier.

Os parisienses reagiram com um tento do avançado francês Kylian Mbappé aos 14 minutos. A partir daí o encontro tanto podia cair para um lado como para o outro visto que as duas equipas tiveram varias oportunidades para marcar um segundo golo.

O momento marcante da partida ocorreu aos 61 minutos com uma grande penalidade assinalada contra o Lyon por uma mão na bola do defesa brasileiro Marçal. Além da grande penalidade, o árbitro mostrou um segundo cartão amarelo a Marçal que acabou por ser expulso.

O avançado brasileiro Neymar apontou o segundo golo dos parisienses não falhando a marcação da grande pendalidade.

Reduzido a dez contra 11 e com um golo de desvantagem, o Lyon não resistiu muito mais tempo ao Paris Saint-Germain, clube que venceu 12 vezes a Taça de França.

Os três outros tentos foram apontados pelo avançado espanhol Pablo Sarabia e pelo avançado francês Kylain Mbappé que acrescentou mais dois golos.

O PSG venceu por 1-5 na deslocação ao terreno do Lyon e apurou-se para a final da Taça de França, a sexta consecutiva.

No entanto os parisienses não venceram a última edição visto que foram derrotados na final pelo Rennes. Após um empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, os jogadores da equipa da Bretanha venceram por 6-5 na marcação das grandes penalidades.

Aliás ainda podemos ter uma reedição da final de 2019. Esta noite o Rennes desloca-se ao terreno do Saint-Étienne.

A final da prova está prevista para 25 de Abril no Stade de France.

