Jornalistas franceses em Itália alertam para perigo do coronavírus

30 jornalistas franceses correspondentes em Itália lançaram um alerta para que França tome medidas para conter a ameaça do coronavírus.

Um conjunto de jornalistas franceses a trabalhar em várias cidades italianas testemunharam a rápida propagação da epidemia, que já infetou perto de 18 mil pessoas em Itália, e pedem uma resposta dura do executivo francês.

Num artigo assinado no jornal esquerdista Libération, os profissionais garantem que não há tempo a perder, garantindo que não se trata de ter medo, mas de agir com responsabilidade e consciencializar os franceses.

Os jornalistas alertam que o vírus não está apenas a afetar pessoas mais velhas e garantem que a faixa etária dos 40 aos 50 anos também está a chegar aos hospitais em estado grave.

Os profissionais lembram ainda que o sistema de saúde que hoje está em colapso, no norte de Italia, é um dos melhores da Europa, insistindo que “França deve tirar lições da experiência italiana".

Face à propagação do coronavírus, a França, o chefe de Estado Emmanuel Macron anunciou, esta quinta-feira, o encerramento dos estabelecimentos escolares a partir de segunda-feira por tempo indeterminado, aconselhando igualmente as pessoas com mais de 70 anos, que sofrem de doenças crónicas ou respiratórias, ou com mobilidade reduzida, a ficar em casa.

Já as eleições municipais previstas para este domingo, 15 de Março, Emmanuel Macron, afirmou que se vão realizar.

