França/política

França: adiada segunda volta de autárquicas

O Primeiro-ministro francês,Edouard Philippe.. REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: RFI

Depois da primeira volta, marcada por uma forte taxa de abstenção, as eleições autárquicas francesas, afectadas pela crise do cornonavírus, foram objecto de debate sobre a sua conclusão. No seio da classe política, vários sectores tinham preconizado a anulação do escrutínio de Domingo, devido às circunstâncias em que o mesmo decorreu. Na terça-feira, o Primeiro-ministro, Edouard Philippe,propôs que a realização da segunda volta do escrutínio tenha lugar no dia 21 de Junho.