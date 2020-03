Desporto

Ténis: Roland-Garros adiado para Setembro

Imagem de Ilustração. Roland-Garros. AFP/Archives

Texto por: Marco Martins

As competições desportivas continuam a ser adiadas por causa do coronavírus. O Campeonato da Europa e a Copa América de futebol foram adiados para 2021, as provas ciclistas foram todas canceladas até fim de Abril, isto sem falar de todas as outras modalidades, entre elas o ténis.