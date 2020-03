França

Covid 19: França impõe distanciamento entre pessoas

Polícia francesa patrulha deslocações em Paris a 18 de Março de 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: Miguel Martins

As máscaras e as luvas tendem a tornar-se uma constante nas ruas quase desertas de França devido à pandemia do novo coronavírus. Os comerciantes que têm de acolher clientes protegem-se frequentemente com cortinas de plástico ou sistemas transparentes de protecção que permitem evitar que o rosto fique exposto à projecção de saliva ou de espirros.