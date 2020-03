coronavírus

Covid-19: Número de mortes em França sobe para 450

Texto por: RFI

A França não vai reforçar as regras de confinamento obrigatório, mas avisa que as medidas devem aplicadas de forma mais severa. Os últimos números apontam para mais de 12,500 infectados com o novo coronavírus que já provocou a morte a 450 pessoas.