#coronavírus

Coronavírus: “Acabar não acaba, mas vamos acabar por ser imunes”

Imagem de um centro onde se fazem testes de Covid-19. Paris, 27 de Março de 2020. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texto por: Carina Branco

Rita Alvim é enfermeira em Montauban, no sul de França, e também está com receio do novo tipo de coronavírus porque pode “tocar a todos”, porque se vive uma “bola de neve” numa França incapaz de cumprir a quarentena e porque há profissionais obrigados a trabalhar mesmo sob suspeita de estarem infectados. Quanto ao novo tipo de coronavírus acredita que “acabar não acaba” mas que a imunidade colectiva ou uma vacina acabarão por vencer o vírus.