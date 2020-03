Covid-19: França ultrapassa 3000 mortos

A França ultrapassou a barreira das 3.000 vítimas mortais do novo tipo de coronavírus, de acordo com o director-geral de Saúde, Jérôme Salomon. Em 24 horas, morreram 418 pessoas, naquele que é o maior aumento diário de mortes desde o inicio da epidemia em França.

Ao 14° dia de confinamento, em conferência de imprensa, o director-geral de Saúde francês, Jérôme Salomon, adiantou que, até esta segunda-feira, 3.024 pessoas morreram em meio hospitalar vítimas de Covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram 418 pessoas, naquele que é o maior aumento diário de mortes desde o inicio da epidemia em França. Recorde-se que estes números não contam as vítimas registadas em lares de idosos.

O número total de pessoas hospitalizadas é de cerca de 21.000, com mais 1592 pessoas internadas em 24 horas e 424 casos graves em reanimação. Há, no total, 5.056 pacientes no serviço de reanimação. Por outro lado, 7.924 pessoas tiveram alta.

A região Île-de-France, onde se encontra Paris, é a mais afectada com 954 mortes até agora e e espera-se um “pico” esta semana. A região Grand Leste, que foi a primeira a ser afectada, registou 917 mortes em meio hospitalar.

