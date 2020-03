França: situação perante crise de coronavírus e esperanças de melhorias

A França que decidiu prolongar por duas semanas o confinamento da população, regista mais de duas mil mortes por coronavírus, mas as autoridades sanitárias esperam uma melhoria, os próximos dias, se as medidas decretadas pelo governo forem respeitadas.

O impacto da crise do Covid-19 na economia francesa poderá ser mais profundo, se as redes de reabastecimento forem paralisadas.

Duas semanas depois do início do isolamento da população, os sindicatos dos camionistas, envolvidos no frete de mercadorias, apelaram os motoristas a exercer individualmente o seu direito de retirada no caso das medidas de proteção sanitária não forem respeitadas, nomeadamente no sector da alimentação.

Os sindicatos CFDT, FO e CFTC queixam-se por ter que enfrentar, simultaneamente os problemas de organização do trabalho e o encerramento de numerosas áreas de serviço nas autoestradas.

A ministra do Trabalho Muriel Pénicaud declarou, que compete às empresas de frete rodoviário criar as condições, de forma a que os seus motoristas beneficiem da proteção necessária contra o coronavírus.

No capítulo sanitário, o Covid-19 provocou nas últimas 24 horas em França, mais 292 mortes de pacientes que estavam hospitalizados, aumentando para 2.606 o número de mortos, desde que a epidemia foi declarada no país.

No total 40.174 casos de infecção estão confirmados em França, 395 novos pacientes foram colocados em reanimação e 7.132 deram alta dos hospitais.

Criticado pela sua gestão da crise, o executivo francês anunciou por intermédio do Primeiro-ministro Édouard Philippe, que as duas primeiras semanas de Abril serão cruciais para o controlo da epidemia em França.

França situação perante crise de coronavírus 30 03 2020

