Macron promete um milhão de máscaras por dia até final de Abril

Emmanuel Macron visita fábrica de produção de máscaras em Angers, no oeste de França. Loic VENANCE / POOL / AFP

Texto por: RFI

O presidente francês Emmanuel Macron visitou, esta terça-feira, em Angers, no oeste do país, uma fábrica de máscaras, onde prometeu o reforço da produção nacional deste material que se tornou essencial no combate à pandemia de coronavírus.