Covid-19/Amaury Bischoff: «Tive medo pela minha mãe»

Em França a pandemia de Covid-19 já fez mais de 5 000 vítimas mortais e já contaminou cerca de 60 mil pessoas.

Um dos 'clusters' iniciais em França era a Região da Alsácia, onde vive o futebolista luso-francês Amaury Bischoff, que teve um caso na família, a mãe.

Ele contou-nos como foram os 15 dias de confinamento em torno da saúde da mãe na cidade de Colmar: «Ela não se sentia bem. Ficou 15 dias na cama, sem falar, sem comer. Foi um período difícil porque chega um momento em que tens medo. No início, pensas que vai correr tudo bem, mas com os dias a passarem sem melhorias, tivemos muito medo! Ela nunca teve problemas respiratórios por isso nunca foi internada, mas ela não se sentiu bem durante 15 dias. Quando tens uma pessoa assim à tua frente, em casa, isso ajuda a relativizar e pensas que tens de ter muito cuidado. Quando toda a gente diz para ficar em casa, para sair muito menos do que antes, temos de cumprir», sublinhou o futebolista.

Amaury Bischoff admitiu que a situação não foi fácil: «Vivi isso todos os dias e não é nada fácil. No que toca a esse vírus, claramente sentes-te desamparado. A minha mãe só dormia, não queria falar, não queria comer, não queria beber. Dura entre 12-13 dias, e depois desses dias a situação melhorou, começou a comer e a beber mais. E agora ela está bem melhor. Não sabemos de onde veio, de quem veio esse vírus. Não houve transmissão e, no entanto, estávamos eu, a minha irmã e o meu pai sempre com ela. Fazíamos tudo para não a tocar. O vírus na minha casa não se propagou. Mas claro temos de nos lavar as mãos e tomar duches regularmente, desinfectar as maçanetas das portas, fizemos isso tudo. Quando saíamos para ir às compras, tínhamos de pôr uma máscara e até luvas porque é importante, apesar de não termos usado isso em casa», frisou o jogador nascido na Alsácia.

Amaury Bischoff, futebolista luso-francês do Bahlinger

Amaury Bischoff está confinado em Colmar, cidade perto da Alemanha, país onde ele representa o clube do Bahlinger, quarto divisão germânica. Por causa do novo coronavírus, as principais ligas europeias estão paradas bem como as ligas secundárias desses mesmos países, entre eles a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, a Inglaterra e Portugal.

De notar que o jogador luso-francês de 33 anos já jogou em clubes como o Werder Bremen na Alemanha, o Arsenal na Inglaterra ou ainda dois clubes portugueses - Académica de Coimbra e Desportivo das Aves.

