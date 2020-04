Crise sanitária vai fazer com que França seja confrontada com forte recessão

Fachada do Banco de França em Paris.

Fortemente afectada pelo impacto da crise sanitária,resultante da propagação do coronavírus,a economia francesa será confrontada este ano com uma recessão de uma dimensão sem precedentes, devido à queda brutal do seu produto interno bruto. A análise sobre a difícil conjuntura económica francesa, é véiculada num relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Banco de França.

Segundo uma estimativa publicada pelo Banco de França, o PIB francês registou uma queda de cerca de 6%, nos três primeiros meses de 2020, o que significa a pior taxa de produtividade da economia francesa, desde o fim da Segunda Guerra mundial em 1945.

De acordo com INSEE(Instituto Nacional de Estatísticas e dos Estudos Económicos), o facto de o PIB já ter registado um recuo de 0,1% no quarto trimestre, então podemos considerar que a França está técnicamente em recessão.

Dos países industrializados do G7, a França torna-se o primeiro a oficializar a sua entrada em recessão.

A Itália e o Japão, igualmente do grupo do G7, cuja estagnação económica foi confirmada no último trimestre de 2019, deveriam seguir a França.

Em contrapartida a Alemanha poderá escapar da recessão no imediato, mas o país não está ao abrigo de uma contracção económica.

Há um mês apenas, as previsões, do Banco de França, apontavam para uma taxa de crescimento de 0,1%. Semelhantes previsões precederam, evidentemente, a propagação massiva da epidemia do coronavírus em França.

A queda actual do PIB francês só é comparável com a registada no segundo trimestre de 1968, provocada pelos acontecimentos de Maio de 1968.

De acordo com o governador do Banco de França,François Villeroy de Galhau, o crescimento económico da França será bastante negativo em 2020, antes de uma retoma em 2021.



