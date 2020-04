FRANÇA

França endurece medidas de confinamento

Parisiense corre perto da Torre Eiffel a 7 de Abril de 2020, no último dia sem restrições horárias, no período de uma hora, para a actividade física na capital, em quarentena desde 17 de Março. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: Miguel Martins com AFP

Entrou hoje em vigor um novo dispositivo para os estrangeiros que pretendem deslocar-se a França. Numa altura em que são várias as decisões implementadas visando endurecer as condições do isolamento social, por as autoridades estimarem que as pessoas respeitam menos a quarentena..