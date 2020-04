Presidente francês anuncia desconfinamento progressivo a partir do 11 de Maio

Numa altura em que as autoridades deram conta de quase 15 mil mortos devido ao coronavírus, 574 dos quais nas últimas 24 horas, o Presidente Emmanuel Macron dirigiu-se esta noite aos franceses pela quarta vez desde o começo do confinamento no dia 17 de Março. Emmanuel Macron acaba de anunciar que a partir do dia 11 de Maio, vai começar o desconfinamento progressivo da população.

Publicidade Continuar a ler

No seu discurso de quase meia hora, o presidente francês começou por homenagear o trabalho efectuado pelo pessoal de saúde e protecção civil bem como os profissionais que dão continuidade às actividades necessárias ao funcionamento da economia, reconhecendo por outro lado que o "país não tinha estado provavelmente suficientemente preparado" para fazer face a esta situação de urgência.

Apesar de dar conta de alguns progressos, nomeadamente uma diminuição nos últimos dias das entradas em salas de reanimação, o Presidente francês anunciou que o confinamento se mantém até ao dia 11 de Maio, data em que as actividades económicas deveriam retomar progressivamente.

Nesta altura, também, de acordo com Emmanuel Macron, será possível para as crianças e jovens regressarem às creches, escolas e colégios, com a aplicação de medidas de precaução, sendo que por outro lado o regresso físico dos estudantes às universidades não é equacionado.

No rol de outras decisões anunciadas pelo Presidente, encontra-se um alargamento do subsídio de desemprego parcial, ajudas específicas para sectores como o turismo e hotelaria duramente fustigados por esta crise, bem como ajudas excepcionais para as famílias mais desfavorecidas e para os estudantes.

A partir do dia 11 de Maio, Emmanuel Macron referiu que "o país estará em condições de efectuar um rastreio a todas as pessoas que apresentem sintomas do covid-19" e que "em cooperação com as autarquias, o Estado deverá dar a possibilidade a cada habitante de ter acesso a máscaras de protecção."

Entretanto, a nível das relações com o exterior, Emmanuel Macron anunciou que as fronteiras da França com os países não-europeus mantém-se encerradas até nova ordem, o Presidente francês tendo preconizado mais ambição em termos de solidariedade entre países europeus, falando em "momento de verdade" e de "refundação" para a Europa.

Nesta comunicação, o Presidente francês considerou ainda que a França e a União Europeia vão ter de ajudar a África a lutar contra a epidemia e também a mitigar os seus efeitos a nível económico, Macron tendo preconizado "a anulação massiva da dívida africana".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro