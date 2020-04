Diminuem pacientes hospitalizados em França, OMS mantém prudência

Ontem a França transpôs o patamar dos 17 mil óbitos devido a corona vírus, o país tendo pela primeira vez visto o número de pacientes hospitalizados diminuir nas últimas 24 horas, com um total de 513 pessoas.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com o balanço oficial comunicado ontem no final do dia, sobre os mais de 106 mil casos recenseados em França, com 2633 infecções suplementares num dia, o país contabiliza 31.779 pessoas hospitalizadas, entre as quais mais de 6.400 em estado considerado grave.

As autoridades sanitárias contudo notam que pela primeira vez desde o começo da epidemia, houve uma diminuição do número de pessoas hospitalizadas, menos 513 no espaço de 24 horas, «graças às altas que são numerosas» indicam as autoridades referindo por outro lado que praticamente 31 mil pessoas estão curadas, sendo que 2147 ficaram livres do coronavírus de terça para quarta-feira.

Evoluções que a direcção geral francesa da saúde vê de forma positiva embora também sublinhe que «é necessário permanecer prudente».

Igualmente cautelosa é a OMS que hoje ao admitir que existem «sinais encorajadores» observados em alguns países, como a Espanha, Itália, Alemanha, França e Suíça", recordou todavia que "nos últimos 10 dias, o número de casos nos relatórios publicados na Europa praticamente duplicou para quase um milhão» o que «significa que cerca de 50% do número total de casos está nessa região", daí que na óptica da OMS a «Europa continua no meio do ciclone».

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro