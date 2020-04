Coronavírus

Franceses deverão pacientar para voltar a normalidade depois de covid-19

O Primeiro-ministro francês,Édouard Philippe, durante a conferência de imprensa, destinada a fazer o ponto da situação sobre a crise de covid-19 no país.Paris.19 de Abril de 2020 Pool/AFP

Texto por: RFI

As autoridades francesas anunciaram neste domingo que se regista uma redução de casos graves de covid-19, mas que a situação ainda está longe de ser controlada. Em conferência de imprensa, o chefe do governo francês realçou,na perspectiva da saída progressiva do confinamento a partir de 11 de Maio, que a população deverá pacientar para voltar a ter uma vida normal.