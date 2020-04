Coronavírus

Paris prepara medidas para saída progressiva de fim de confinamento

Anne Hidalgo,presidente da Câmara Municipal de Paris, anunciou medidas a serem implementadas a partir de 11 de Maio, para lutar contra a covid-19. A 11 de Maio tem início o fim progressivo do confinamento em França. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI

Paris, à semelhança de outras grandes capitais do mundo, prepara o fim do confinamento, através de medidas que visam lutar com a propagação da covid19, na capital francesa, depois de 11 de Maio. Segundo as autoridades municipais parisienses, a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo prevê o uso de máscaras, o rastreio massivo dos habitantes, bem como o isolamento em hotéis das pessoas que revelarem os primeiros sintomas da doença.A Câmara Municipal de Paris, tenciona igualmente encorajar os residentes a locomoverem-se em bicicleta.