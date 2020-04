Édouard Philippe anuncia plano para saída do confinamento: "aprender a viver com o Covid-19"

Édouard Philippe pormenorizou esta terça-feira, no parlamento, as mudanças a implementar a partir de 11 de Maio.

O primeiro-ministro francês apresentou na Assembleia Nacional, o plano para uma saída gradual do confinamento a partir do dia 11 de Maio e novas medidas para enfrentar a epidemia do novo coronavírus.

O Presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand, abriu a sessão parlamentar desta terça-feira perante os 75 deputados presentes no hemiciclo, antes da apresentação do plano de para saída do confinamento obrigatório pelo primeiro-ministro, Édouard Philippe. "A sessão de hoje está aberta, aberta às esperanças que partilhamos com nossos compatriotas e resolutamente voltada para um futuro feliz que cada um de nós deseja", declarou Richard Ferrand.

Saída do confinamento adaptada às realidades

"Caso os indicadores não o permitirem não levantaremos as medidas de confinamento no dia 11 de Maio em todo o território, e se o faremos será com mais rigor. Ontem, recebi modelos menos favoráveis ​​por parte do director-geral de saúde. Embora o número de contágios esteja a diminuir um pouco, embora o número de hospitalizações esteja a abrandar, essas incertezas devem incentivar todos os franceses a serem mais disciplinados até dia 11 de Maio. Se tudo estiver pronto, como pensamos até dia 11 de Maio, começará uma fase que durará até 2 de Junho. Assim, poderemos verificar se as medidas implementadas permitem controlar a epidemia e avaliar, com base nesses desenvolvimentos, se estas medidas tomadas permitem criar condições para nos dirigir para a próxima fase, que começará em 2 de Junho e continuará até ao verão", afirmou Édouard Philippe.

Primeiro-ministro francês revelou como vai ser conduzido o processo de levantamento do confinamento

Condições para reabertura de escolas

"Propomos uma reabertura gradual dos jardins de infância e escolas primárias a partir do dia 11 de Maio, em todo o território e de forma voluntária. Numa segunda fase, a partir de 18 de Maio, e apenas nos distritos onde a circulação do vírus é menor, podemos considerar a abertura das escolas primárias. Decidiremos no final do mês de Maio se podemos reabrir as escolas secundárias, no início de Junho. Por fim, forneceremos máscaras a estudantes universitários e o seu uso será obrigatório. (...) Obviamente, é claro, não haverá máscara para crianças menores de 3 anos", descreveu.

Retoma da actividade económica

"A saída do confinamento deve permitir a retoma da vida económica. Isso requer uma reorganização da vida profissional. O teletrabalho deverá ser mantido sempre que possível, pelo menos nas próximas três semanas. O uso de uma máscara deverá ser implementada quando as regras da distância física não puderem ser garantidas no espaço de trabalho. As lojas também serão reabertas a partir do dia 11 de Maio. Hoje, apenas algumas empresas essenciais estão abertas. Todos, excepto cafés e restaurantes, poderão abrir a partir do dia 11 de Maio", afirmou.

Édouard Philippe anuncia as mudanças a implementar a partir de 11 de Maio

Rede de transportes

"Vamos tomar duas decisões. Primeiro, aumentar a oferta de transporte urbano o máximo possível: 70% da oferta da Rede de transportes parisiense (RATP) estará disponível a partir de dia 11 de Maio. Em seguida, reduziremos as nossas deslocações ao promover o teletrabalho. O uso de máscara será obrigatório em todos os transportes, metros e autocarros, e os operadores terão que se organizar, pelo menos nas próximas três semanas, para permitir a observação de gestos de segurança, mesmo nos transportes públicos. Isso significa, por exemplo, que a capacidade do metro de Paris será reduzida, que será necessário, por exemplo, impedir o acesso a um em cada dois bancos, criando boas condições e uma boa distribuição nas plataformas, para limitar os fluxos em caso de multidões", afirmou o primeiro-ministro.

Viagens de longa distância

"Em relação às viagens entre regiões ou entre distritos, (...) queremos reduzir as viagens apenas para motivos profissionais ou familiares, por razões óbvias de limitação da circulação do vírus. (...) Peço aos idosos, aos mais frágeis, mais paciência. Será novamente possível circular livremente, sem autorização prévia, excepto, como eu disse, em viagens com mais de 100 quilómetros de casa, o que só será possível por razões familiares ou profissionais", descreveu.

"A partir do dia 11 de Maio "será possível praticar uma actividade desportiva individual ao ar livre, obviamente atravessando a barreira de um quilómetro, estabelecido nas últimas semanas, e respeitando as regras da distância física. Não será possível praticar desportos em espaços fechados, desportos em grupo. Os parques e jardins tão essenciais ao equilíbrio da vida da cidade só poderão ser abertos nas cidades onde o vírus não circula activamente, os famosos distritos verdes. Como precaução, as praias permanecerão fechadas ao público pelo menos até dia 1 de Junho", acrescentou.

Retoma gradual das actividades culturais

"Quanto às actividades culturais, respeitando as regras de segurança, as bibliotecas, tão importantes para a vida cultural, poderão abrir as suas portas. Por outro lado, os grandes museus, que atraem um grande número de visitantes, cinemas, teatros e salas de concerto,em espaços fechados, não poderão reabrir. Gostaria de salientar que os principais eventos desportivos e culturais, em particular festivais, grandes feiras, todos os eventos que reúnem mais de 5.000 participantes, são, portanto, objecto de uma declaração por parte das Câmaras Municipais, não poderão ser retomadas antes de Setembro. A temporada desportiva de 2019-2020, incluindo a temporada de futebol, também não poderá ser retomada", garantiu.

Estado de emergência sanitária será prorrogado por várias semanas

O primeiro-ministro que vai propor ao Parlamento a adopção de uma lei que, além de prolongar o estado de emergência sanitária para além de 23 de Maio, talvez até 23 de Julho, autorize a implementação das medidas necessárias. Este projecto será submetido ao Conselho de ministros para apreciação no próximo sábado e será submetido ao Senado e à Assembleia Nacional na próxima semana.

"Nunca, nunca o país ficou confinado como está hoje. Obviamente, isto não pode ser sustentável. Porque o confinamento foi uma etapa necessária, se durar demasiado, conduz a efeitos insalubres. (...) O confinamento teria evitado pelo menos 62.000 mortes durante um mês e 105.000 camas de reanimação teriam faltado na ausência de confinamento. Sabemos por intuição ou por experiência que o confinamento prolongado além do estritamente necessário teria consequências muito sérias para a Nação. (...) Que a extrema limitação da liberdade de ir e vir, encontrar, visitar parentes, pais, apresentaria ao país não apenas a dolorosa desvantagem do confinamento, mas na verdade muito mais terrível do risco de colapso", afirmou Édouard Philippe.

"Aprender a viver com o Covid-19"

"Vamos ter que viver com o vírus. Enquanto não existir nenhuma vacina, pois nenhum tratamento demonstrou eficácia e estamos longe de alcançar a conhecida imunidade do grupo. O vírus continuará a circular entre nós, não é algo de agradável, mas é um facto. Essa é a primeira restrição. E este é o primeiro eixo da nossa estratégia", descreveu o primeiro-ministro francês

"O risco de uma segunda vaga"

"A segunda observação é médica e política. Corremos o risco de ver aparecer uma segunda vaga da epidemia. O risco de uma segunda vaga que afectaria gravemente o sector hospitalar, que poderia impor novas medidas de confinamento, que arruinaria os esforços e sacrifícios feitos durante estas oito semanas. Este é um risco sério, um risco que deve ser levado a sério. Esse risco exige que vocês procedam com cuidados, gradualmente, com certeza, retomando as nossas vidas de forma a permitir, semana após semana, a verificação se conseguimos controlar a propagação do vírus", descreveu o chefe de governo francês.

"Políticas adaptadas entre territórios"

"O terceiro ponto a ser levado em consideração diz respeito ao plano geográfico. Aqui também, em poucas palavras, a circulação do vírus não é uniforme em todo o país. Nem todas as províncias foram gravemente afectadas, após seis semanas de confinamento. Há partes do território francês onde o vírus continua quase ausente. Essa circulação heterogénea do vírus de facto cria diferenças entre territórios. Para quem, como eu, acredita no bom-senso não é inútil. É até necessário levar em consideração essas diferenças na maneira como o confinamento deve ser organizado", prosseguiu.

"Viver com o vírus, agir gradualmente, adaptando-se localmente"

"Com o coordenado interministerial Jean Castex, encontrarei amanhã as associações de representantes eleitos locais e os presidentes das Câmaras. Na quinta-feira verei os parceiros sociais que iniciarão este trabalho de consulta e adaptação do plano às realidades no terreno. Viver com o vírus, agir gradualmente, adaptando-se localmente. Estes são os três princípios da nossa estratégia nacional", descreve Édouard Philippe.

Édouard Philippe pronuncia-se sobre polémica quanto às máscaras

"Como todos os países europeus, como os Estados Unidos da América, a França teve que gerir o risco de falta de máscaras. Às vezes, duvidamos da nossa capacidade de garantir máscaras ao longo do tempo de crise sanitária. Reservámos as máscaras para os profissionais de saúde. Foi uma escolha difícil. Foi uma escolha contestada. Foi uma escolha que eu considerei necessária", confessou.

Édouard Philippe detalha a política de rastreio

"No final do confinamento, vamos massificar os nossos testes. Estabelecemos o objectivo de realizar pelo menos 700.000 testes de rastreio por semana. Porquê 700.000 ? Porque o conselho científico diz-nos, nesta fase, que os modelos epidemiológicos prevêem entre 1000 e 3000 novos casos todos os dias a partir de 11 de Maio. Como cada novo caso corresponderá em média a pelo menos 20 a 25 pessoas que o atravessaram nos dias anteriores, 3000 vezes 25 vezes, isso dá 525.000 testes por semana, 700.000 nos dão a margem que nos permitirá , além de testar as correntes de contaminação, implementar campanhas de triagem como realizamos para os lares de idosos, em particular", contabilizou o primeiro-ministro.

"Proteger primeiro, testar e isolar"

"O isolamento social deve ser explicado, consentido e acompanhado; a nossa política é baseada nesse aspecto na responsabilidade e consciência individuais. Todos devem respeitar os compromissos uns para com os outros. Prevemos dispositivos de vigilância, se necessário, mas o nosso objectivo é confiar no espírito cívico de cada um. Daremos a escolha, para a pessoa com resultado positivo de se isolar em casa, o que envolverá o confinamento durante 14 dias, por razões óbvias, ou a isolar em locais disponíveis, designadamente hotéis preparados pelo Estado.

Um debate específico seguido de uma votação para a aplicação Stop-Covid

"Por enquanto, dadas as incertezas sobre esta aplicação, seria difícil dizer se ele funciona e como funcionará com precisão. Não tenho dúvidas de que os engenheiros trabalharão duramente e conseguirão fazer esse projecto funcionar. Mas, como não é esse o caso, parece-me, para dizer a verdade, senhoras e senhores, que o debate é um pouco prematuro. Mas confirmo o meu compromisso: quando a aplicação em desenvolvimento funcionar e antes de sua implementação, organizaremos um debate específico seguido de uma votação específica", disse.

O sector da cultura pede esclarecimentos antes do discurso do primeiro-ministro

Momentos antes do discurso do primeiro-ministro, o sector da cultura pede esclarecimentos sobre um dos seis pontos principais que o chefe de governo vai apresentar esta terça-feira: a concentração de pessoas.

Com a proibição de aglomerações com mais de 5000 pessoas, anunciada a 29 de Fevereiro, e com as restrições reforçadas para 1000 e depois para 100, o sector cultural foi fortemente afectado. Quase cem espaços de espectáculos como Zenith e Arenas foram fechados, seguiram-se milhares de outros espaços culturais. O Le Prodiss, um sindicato do sector privado de entretenimento e variedade de música ao vivo (produtores, cinemas, festivais), estimou, no final do mês de Março, "em 590 milhões de euros, a perda total de volume de negócios", entre Março e Maio.

