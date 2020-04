Futebol: Fim de linha para a temporada 2019/2020 da liga francesa?

A decisão caiu na terça-feira 28 de Abril: o Primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou que os treinos colectivos são proibidos na primeira fase do levantamento do confinamento entre 11 de Maio e 2 de Junho, e que os eventos desportivos estavam proibidos até pelo menos ao mês de Setembro. Agora a questão prende-se com o encerramento oficial, ou não, das ligas desportivas, inclusive o campeonato francês da primeira divisão de futebol.

O desporto em França está parado até dia 1 de Setembro, isto após as medidas anunciadas pelo Primeiro-ministro Edouard Philippe. A temporada da primeira divisão francesa de futebol deverá ser encerrada amanhã, quinta-feira, durante a reunião da Liga Profissional de futebol, o organismo que gere o futebol em França.

No entanto alguns clubes querem terminar a presente época durante o mês de Agosto, isto após a ministra dos desportos, Roxana Maracineanu ter deixado a hipótese no ar que, se houver melhorias sanitárias, poderiam decorrer em Agosto jogos à porta fechada.

Uma hipótese que agrada por exemplo a Jean-Michel Aulas, Presidente do Lyon, segundo maior orçamento da Ligue atrás do PSG. Para o presidente do clube francês poderia organizar-se um ‘play-off’ para definir os lugares de descidas e os lugares europeus.

Uma decisão ditada apenas pelos interesses pessoais visto que o Lyon, segundo orçamento, ocupa o 7° lugar na tabela classificativa após a 28ª jornada, momento em que o campeonato parou, e estaria fora das competições europeias, o que significaria um encaixe financeiro abaixo do esperado, o que poderia levar o clube do Lyon a uma crise financeira.

Campeonatos europeus num impasse

O imbróglio é total no futebol francês e europeu onde não há consenso. A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, pediu que todas as ligas fossem encerradas. Uma decisão que pode ser modificada visto que o poder local, os Governos, é que decidem se as provas podem decorrer ou não. A Holanda, após a mesma decisão que fez ontem o Governo francês, deu por encerradas todas as provas de futebol.

Em Portugal a Liga Profissional continua sem saber o que fazer e uma decisão, talvez definitiva, é esperada na quinta-feira.

Para Mica Pinto, defesa português que joga no Sparta de Roterdão na Holanda, onde o campeonato 2019/2020 foi dado como terminado, as ligas com um grande poderio financeiro como a francesa, podem encerrar as presentes temporadas. Outro problema identificado, a atribuição do titulo de Campeão, que terá de ser resolvido país por país segundo o atleta luso.

«O que importa mais é a saúde de toda a gente. Nós não temos de pensar no futebol neste momento. neste momento é controlar o virus o mais rapidamente possível para que tudo volte à normalidade tanto no futebol como noutros trabalhos, como na vida social. Por isso é uma decisão compreensível. Tanto a Federação como o Sindicato dos jogadores organizaram-se muito bem, criaram um fundo para ajudar os clubes», começou por dizer o atleta luso-luxemburguês falando do encerramento da temporada na Holanda.

No campeonato holandês, o titulo de Campeão não foi atribuído, uma decisão que não deve ser generalizada a nível europeu segundo o atleta ingresso o Sparta de Roterdão em Janeiro de 2020: «Há casos e casos. Na Bélgica temos o caso do Club Brugge, que tinha muito pontos de avanço, e na Inglaterra temos o caso do Liverpool que também tem muitos pontos de avanço. Na minha opinião isso já é uma situação distinta. Quando duas equipas estão com pouca diferença de pontos, acho que ninguém deveria ser Campeão. Mas ao mesmo tempo quando existe tanta diferença de pontos, também seria justo, tanto para o Club Brugge como para o Liverpool, serem campeões. É uma situação muito delicada», admitiu o jogador de 26 anos.

Para o atleta, que jogou vários anos em Portugal, ditar o fim da liga portuguesa é quase ‘impensável’, visto que a estabilidade económica não é a mesma do que na Holanda e em França onde o campeonato poderá ser encerrado: «Eu não vejo Portugal cancelar o campeonato porque em Portugal muitos clubes iriam sofrer economicamente. Não têm a mesma estabilidade como na França ou como na Holanda. E muitos clubes, funcionários e jogadores, iriam sofrer muito com esta decisão por isso em cada país tem de se levar em conta varias situações: a situação económica da Liga e dos clubes. Críticas vai haver sempre, mas neste momento o importante é voltarmos à normalidade, pensarmos na saúde de todos», concluiu o jogador formado no Sporting Clube de Portugal.

Mica Pinto, jogador do Sparta de Roterdão

De referir que Michael «Mica» Gonçalves Pinto, defesa de 26 anos que nasceu no Luxemburgo, jà passou pela França, e por Portugal onde representou durante vários anos o Sporting CP, jogando actualmente na Holanda com as cores do Sparta de Roterdão desde Janeiro de 2020 após duas épocas e meia no Fortuna Sittard.

