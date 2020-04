França dividida entre zonas "verdes" e "vermelhas"

O ministério da Saúde francês apresenta esta quinta-feira as primeiras linhas orientadoras para levantar gradualmente as medidas de confinamento.

A estratégia do governo francês vai ser conduzida através de um mapa geográfico e cromático da França, no qual os distritos "verdes" indicam uma menor propagação do vírus e os distritos e os distritos "vermelhos" apontam mais casos de infecções de covid-19.

Com vista a organizar um fim do confinamento adaptado a cada distrito geográfico a partir do dia 11 de Maio, o primeiro-ministro Édouard Philippe anunciou uma orientação binária do território francês, seguindo três critérios estabelecidos pelo ministério da saúde.

A partir desta quinta-feira, o director-geral da saúde passa a apresentar diariamente um mapa cromático que serve de guia orientador para cada distrito por zonas verdes e vermelhas.

O número de novas contaminações nos últimos setes dias é o primeiro critério, um dado que vai permitir avaliar se o novo coronavírus está activo em cada região.

O segundo dado é a lotação dos hospitais, de acordo com a capacidade e o número de pacientes nos serviços de reanimação e cuidados intensivos.

O último critério passa pela capacidade de cada região em rastrear todos os pacientes que apresentem sintomas, para além de detectar as pessoas que tiveram contacto com casos confirmados de Covid-19.

A partir de dia 11 de Maio, o primeiro-ministro prevê uma capacidade de pelo menos 700 mil rastreios por semana em todo o país.

O primeiro-ministro ponderou ainda a abertura dos colégios a partir de dia 18 de Maio, bem com a abertura de parques e jardins nos distritos onde a propagação do vírus é menor.

Desta forma, o mapa cromático com cores "vermelho" ou "verde" vão servir de linha orientadora às autoridades locais para tomar decisões, nomeadamente, quanto à reabertura das escolas primárias.

