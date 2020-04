Futebol: O Paris Saint-Germain é Campeão de França

A Liga Francesa de futebol decidiu encerrar a temporada 2019/2020 da primeira divisão em França. O Paris Saint-Germain foi declarado Campeão de França, isto pelo terceiro ano consecutivo.

O Paris Saint-Germain conquistou o 9° título de Campeão de França, o terceiro consecutivo, estando a apenas um do Saint-Étienne, clube com o maior número de títulos da liga francesa.

A decisão era esperada e acabou por cair nesta quinta-feira 30 de Abril. A temporada 2019/2020 acabou quando faltavam dez jornadas para o fim do campeonato, isto após as medidas anunciadas pelo Primeiro-ministro Edouard Philippe na terça-feira que proibiam os jogos de futebol até ao dia 1 de Setembro.

A classificação final foi definida através de uma média de pontos por partida, com os parisienses a ficarem no topo com 2,52 pontos, à frente do Marselha com 2 e do Rennes com 1,79.

De notar que o PSG e o Marselha, este último sendo comandado pelo treinador português André Villas-Boas, estão apurados para a Liga dos Campeões, bem como o Rennes que deverá passar pelas eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga Milionária. Um feito inédito para o Rennes que nunca se tinha apurado para a Liga dos Campeões.

O Bordéus, segundo clube treinado por um português, Paulo Sousa, acabou o campeonato no 12° lugar. De notar que os girondinos contam no plantel com o internacional moçambicano Mexer.

Reinildo, também ele internacional moçambicano, que joga no Lille, terminou a liga no 4° lugar, à frente do Nice e do Reims.

No que diz respeito ao Lyon, segundo maior orçamento da Ligue 1, acabou na 7ª posição, falhando a entrada nas competições europeias, algo que não acontecia desde a época 1996/1997.

Quanto a Amiens e Toulouse são despromovidos à segunda divisão francesa, sendo substituídos por Lorient e Lens que sobem da Ligue 2 para a Ligue 1.

