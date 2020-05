Dia do Trabalhador comemorado nas redes sociais

Mensagem no Dia do Trabalhador do Presidente francês Emmanuel Macron

O Presidente francês quis marcar presença neste 1º de Maio. Emmanuel Macron publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer todos trabalhadores que "têm mantido o país a funcionar". O líder da central sindical CGT pede ao presidente que "passe das palavras aos actos".

Concertos com tacho e panela, cânticos colectivos, manifestações nas redes sociais com cartazes em gesto de protesto marcam este 1º de Maio atípico.

Os sindicatos comemoram o Dia Internacional dos Trabalhadores sem desfile, mas nas redes sociais e nas varandas.

Numa mensagem de esperança, o chefe de Estado francês espera que todos estejam felizes, juntos e unidos neste 1º de Maio.

Uma vez mais, Emmanuel Macron assume uma postura de “pai da nação” e recorda o Dia do Trabalhador de anos anteriores, lembrando "estragos do 1º de maio".

Numa altura em que a França enfrenta a epidemia de Covid-19 com aumento da taxa de desemprego e com alertas por parte do primeiro-ministro que apontou o risco da economia "colapsar ", o Presidente aproveita a data para exprimir "confiança no futuro e traçar a saída da crise, a da união e da solidariedade".

O líder da central sindical CGT, Philippe Martinez exorta o Presidente a "passar das palavras aos actos, a começar pelo reforço salarial dos trabalhadores".

As centrais sindicais CFDT, CFTC, Unsa e os estudantes da Fage, que tradicionalmente comemoram o 1º de Maio juntos, reafirmam pedidos nas redes sociais "mais emprego, justiça social e um modelo de desenvolvimento que respeite mulheres e homens no trabalho".

