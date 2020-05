Funeral de português em França gera novo foco de Covid-19

O funeral de um português na região da Dordonha, no sudoeste francês, levou ao contágio de pelo menos nove pessoas, aguardam-se 25 resultados, na região.

Os infectados são familiares do homem português, de 51 anos, que foi a enterrar no passado dia 24 de Abril na pequena localidade de Église-Neuve-de-Vergt.

O contágio terá acontecido durante o funeral, no qual estiveram presentes perto de 50 pessoas autorizadas, inclusive portugueses provenientes de Portugal e da Suíça.

Valdemar Camarinha Félix, Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Bordéus, aponta negligência e desrespeito às normas em vigor, que podem ter prejudicado a imagem da comunidade portuguesa em França.

"Houve desrespeito às normas em vigor talvez derivado ao estado de espírito e à tristeza. Interesso-me muito por este caso porque estamos a dois dias do levantamento do confinamento", como também está em causa "a imagem da comunidade portuguesa, que pode ser bastante negativa", afirmou.

"As informações que temos é que no seguimento dessa reunião familiar, que reuniu algumas discordâncias em termos de números, mas as que me parecem mais realistas apontam para 50 pessoas presentes. Houve portugueses a vir de Portugal, da Suíça para o funeral do familiar", descreveu o Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Bordeaux.

Valdemar Camarinha Félix aponta algumas incoerências, nomeadamente, as declarações do presidente da Câmara de Église-Neuve-de-Vergt que descreve o problema "completamente incontrolável". "Quer parecer-me que é incoerente porque o presidente da Câmara poderia encontrar uma solução", afirma.

A região da Dordonha apresenta um baixo nível de propagação do vírus e foi classificada esta semana como verde pelas autoridades francesas, abrindo caminho ao levantamento do confinamento a partir desta segunda-feira.

Em França o novo coronavírus já fez mais de 26.310 mortos e mais 94.067 mil infectados activos.

