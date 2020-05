França inicia desconfinamento

A França começa, esta segunda-feira, a levantar as restrições instauradas durante dois meses, para lutar contra a pandemia da Covid-19.

Depois de 55 dias de um confinamento inédito, uma parte dos franceses recupera a liberdade de movimento, com o levantamento das várias restrições instauradas para lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

Centenas de milhares de franceses retomam hoje o trabalho, o regresso económico coincide com a entrada do país num período de recessão, nunca antes visto desde da Segunda Guerra mundial.

Dentro de poucos dias serão as escolas primárias e pré-primárias a reabrir as portas, um retorno que será feito de forma voluntária.

Descida do número de mortos

O levantamento das restrições faz-se num momento em que a propagação da epidemia e o número de mortos no país registam uma descida progressiva. De acordo com o balanço diário, ontem, registaram-se 70 mortes, o número mais baixo desde 17 de Março, data da entrada em vigor do confinamento.

O novo coronavírus matou mais de 26 mil pessoas em França, num dos balanços mais graves da pandemia a nível mundial.

Macron apela à prudência

Na sua conta Twitter, o Presidente Emmanuel Macron escreveu que graças aos esforços da população, a França conseguiu fazer recuar a propagação do vírus. Porém, lembrou que este é um momento para se privilegiar a prudência. O executivo francês, através de um comunicado, apelou «ao sentido de responsabilidade dos franceses».

O Conselho Constitucional examina, esta segunda-feira, a lei do estado de emergência sanitária que deve ser prolongado até ao dia 10 de Julho.

Confira aqui em imagens a reportagem fotográfica da RFI em Paris nos transportes públicos em dia de retoma das actividades.

