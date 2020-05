França: Primeiro-ministro anuncia fase 2 de desconfinamento

Edouard Philippe acaba de anunciar as linhas gerais da segunda fase de desconfinamento, que arranca a 2 de junho. O primeiro-ministro confirmou a reabertura de escolas, cafés, bares, parques e jardins.

Publicidade Continuar a ler

A frança entra a 2 de Junho, terça-feira, na segunda fase do plano governamental de des confinamento.

Em conferência de imprensa, esta tarde, o primeiro-ministro francês anunciou as linhas mestras da fase dois. Edouard Philippe, começou por dizer que três semana depois do inicio do desconfinamento, “os resultados são bons no plano sanitário, mas temos de continuar a ser prudentes”.

Sem muitas demoras, o chefe do executivo anunciou, a tão esperada, reabertura dos parques e jardins nas zonas consideradas laranja, logo em Paris. Aliás, mesmo antes do anúncio do primeiro-ministro, a Câmara de Paris avançou com esta decisão, facto que veio posteriormente justificar como “erro interno”, por se ter avançado ao Governo.

Além dos parques, cafés, bares e restaurante vão poder voltar a abrir as suas portas.

Em actualização.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro