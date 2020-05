França

França : Mais 843 mil desempregados em Abril

Dans une agence parisienne de Pôle Emploi. REUTERS/Charles Platiau

Texto por: Cristiana Soares

À medida que o desconfinamento avança em França, multiplicam-se as consequências económicas da pandemia da Covid-19. Os dados oficiais avançam que no passado mês de Abril, o número de desempregados no país aumentou em 22,6%. Uma subida sem paralelo desde que começaram a ser feitas as estatísticas, 1996.