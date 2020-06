França/Economia

França agrava perspectivas e estima quebra do PIB de 11%

Ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, 25 de Março de 2020. Francois Mori/Pool via Reuters

Texto por: Lígia ANJOS

O ministro francês das Finanças reviu em baixa as próprias projecções do governo francês. Bruno Le Maire antecipa agora uma recessão de 11% em 2020, valor que compara com a quebra do PIB de 8% anteriormente estimada.