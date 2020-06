Franceses entram numa nova fase de desconfinamento

Terraço de um restaurante com mesas separas, para respeitar as medidas de distanciamento social, em Paris.

A partir desta terça-feira, 2 de Junho, voltam a abrir bares e restaurantes, escolas, praias e casinos. As viagens deixam de ter a limitação a 100 quilómetros.

Os bares e restaurantes abriram portas e as escolas retomam a actividade esta terça-feira.

Os restaurantes e bares encerrados desde a noite de 14 de Março voltam a abrir portas, mas com regras sanitárias: um máximo de dez pessoas por mesa, pelo menos um metro entre cada grupo, o consumo no balcão é proibido.

O uso de uma máscara é obrigatório para "qualquer pessoa a partir dos onze anos" em comboios, aviões, navios, transportes públicos, como também em estações ferroviárias e aeroportos. Quanto aos espaços públicos passou a ser "recomendado" usar máscara.

O novo decreto-lei limita os preços do gel desinfectante, bem como das máscaras, a "95 cêntimos, incluindo todos os impostos por unidade, independentemente do método de distribuição".

Os movimentos foram autorizados sem o limite dos 100 quilómetros em todo o território. O decreto-lei estipula que cada presidente de Câmara possa voltar a restringir medidas, caso seja necessário, com vista a combater a propagação do vírus, a nível dos distritos ou localmente.

As fronteiras permanecem fechadas até 15 de Junho. O secretário de Estado dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, anunciou este domingo que a rede de transportes públicos ferroviários "vai funcionar a 100%". Os bilhetes vão estar à venda a partir de "meados de Junho", com o levantar da restrição de um lugar em cada dois ocupados.

O acesso a piscinas, centros desportivos e ginásios será possível a partir de dia 22 de Junho nas zonas "cor-de-laranja", onde a propagação do vírus se mantém activa. No entanto, as condições são rigorosas, nomeadamente, sob condição de reservas obrigatórias, número limitado de pessoas ou ainda medidas de higiene reforçadas. Os desportos colectivos continuam proibidos até 22 Junho, mas os desportistas profissionais retomaram actividade esta terça-feira.

