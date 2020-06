Obras de Notre-Dame de Paris entram em nova fase

Esta segunda-feira, começa a última fase da operação de desmontagem do andaime da torre da catedral de Notre-Dame, em Paris. A estrutura é composta por 40.000 peças, metade das quais com mais de 40 metros de altura, e pesa cerca de 200 toneladas. O andaime também foi destruído pelo incêndio de 15 de Abril de 2019.

É uma nova fase que começa: a desmontagem do andaime que tinha sido instalado para restaurar o pináculo da catedral de Notre-Dame, em Paris, e que ficou totalmente deformado pelo incêndio de 2019, ainda que tenha resistido ao colapso do pináculo.

A estrutura é composta por 40.000 peças, metade das quais com mais de 40 metros de altura, e pesa 200 toneladas. Primeiro, o andaime foi consolidado e depois foi cercado por vigas metálicas em três níveis para estabilizar e impedir qualquer risco de colapso. Em seguida, foi instalado um segundo andaime para que duas equipas alternadas de cinco técnicos possam descer por corda e ficar o mais próximo possível das peças queimadas para cortar os tubos de metal derretidos. A operação vai decorrer durante todo o verão.

Depois do incêndio, o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esperar que a reconstrução da catedral ficasse pronta em cinco anos. Porém, as obras têm sofrido atrasos: primeiro foi a necessidade de se instalarem medidas contra a contaminação por chumbo; depois o mau tempo e as rajadas de vento no inverno e, finalmente, o novo coronavírus que fez parar tudo até ao final de Abril.

Agora, muitos perguntam qual a forma que terá o novo pináculo: igual ao que ficou destruído pelo fogo e da autoria do arquitecto Viollet-Le-Duc ou, como disse o Presidente Emmanuel Macron, um “gesto arquitectónico contemporâneo”?

