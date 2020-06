França/Covid-19: Presidente Emmanuel Macron dirige-se domingo à nação

Presidente Emmanuel Macron durante uma visita a uma escola, com uma máscara arvorando as cores da bandeira francesa: vemelho, azul e branco.

Em França foi anunciado o fim de estado de emergência sanitária a 10 de julho, enquanto políticos e patronato apelam à antecipação do processo de desconfinamento, cuja terceira etapa está prevista para a partir de 22 de junho, o Presidente Emmanuel Macron dirige-se à nação este domingo.

O Presidente Emmanuel Macron, em queda nas sondagens face ao primeiro-ministro Édouard Philippe - que esteve na linha da frente na luta contra a pandemia de Covid-19 - vai dirigir-se à nação pela televisão este domingo (14/06) dois dias depois da reunião sobre questões sanitárias do Conselho Científico e antes da reunião do Conselho de Defesa, na próxima semana.

No momento em que o governo francês reviu as previsões de recessão económica para 2020 e prevê agora uma queda do 11% do PIB, como anunciou terça-feira (9/06) o ministro da economia Bruno Le Maire, o chefe de Estado poderia evocar um plano para relançar a economia, a ser lançado já no outono.

O desconfinamento em França, onde a pandemia de Covid-19 provocou perto de 30.000 mortos, começou a 11 de maio e a terceira etapa está prevista para 22 de junho e deve permitir a reabertura total dos bares e restaurantes, bem como a abertura dos cinemas e salas de espectáculo nas zonas que permanecem cor de laranja, a saber a região parisiense e no ultramar a Guiana e Mayotte.

Face à melhoria da situação sanitária, com menos de 1.000 pacientes em serviços de reanimação esta quarta-feira (10/06) e ao facto de a pandemia ser doravante considerada como "controlada", muitos responsáveis políticos e patronais apelam à antecipação do processo de desconfinamento.

O patronato reclama nomeadamente a revisão dos protocolos sanitários nas empresas, para permitir um rápido "regresso à normalidade".

Na segunda-feira (8/06) o principal sindicato do sector da hotelaria e restauração - Umih - pediu que os cafés, bares e restaurantes da região parisiense, Guiana e Mayotte possam "reabrir rapidamente" alegando que a "abertura limitada às esplanadas não é rentável".

Vários responsáveis políticos, como a autarca socialista de Paris Anne Hidalgo e responsáveis de direita, reclamam "pragmatismo" e alertam contra as perdas económicas acentuadas pela lentidão do descobfinamento.

O governo vai prosseguir as medidas de desconfinamento com "muita prudência e seriedade" pois o novo coronavírus continua a circular em França, respondeu esta quarta-feira (10/06) a porta-voz do governo Sibeth Ndiaye, sem excluir no entanto, um aligeiramento antes de 22 de junho, se a situação evoluir favoravelmente.

Outro tema quente é o ensino, tanto para permitir que os pais e encarregados de educação retomem o trabalho, quanto por razões educativas e pedagógicas, pois segundo os últimos dados do ministério da educação, apenas regressaram aos bancos das escolas 1,8 milhões de alunos, num total de 6,7 milhões e raramente a tempo completo.

Entretanto foi anunciado esta quarta-feira (10/06) o fim do estado de emergência sanitária em França a partir de 10 de julho, podendo no entanto ser mantidos alguns dispositivos como o uso de mócaras ou a proibição de manifestações.

