França: Urso abatido nos Pirinéus

Um urso foi encontrado morto, com balas, na terça-feira, numa zona montanhosa do distrito de Ariège, nos Pirinéus. O ministério da Transição Ecológica anunciou que o Estado vai apresentar queixa.

Publicidade Continuar a ler

Este é o segundo urso encontrado morto nos Pirinéus este ano. O anúncio foi feito pela ministra francesa da Transição Ecológica, Elisabeth Borne, que indicou que o Estado vai apresentar queixa.

“O urso é uma espécie protegida, este é um acto ilegal e profundamente condenável. O governador civil foi ao local. O Estado vai apresentar queixa”, escreveu a ministra no Twitter.

O animal foi encontrado numa zona de alta montanha, na localidade de Aulus-les-Bains, no distrito de Ariège. Foi aberto um inquérito para tentar apurar o que aconteceu.

A associação Pays de l'ours também anunciou que vai apresentar queixa e fazer tudo para encontrar os responsáveis e levá-los à justiça. “Ninguém tem o direito de abater um urso nos Pirinéus, é inconcebível. É uma espécie protegida”, afirmou à imprensa Alain Reynes, o director da associação.

Em Abril, o urso Cachou, nascido em 2015, também foi encontrado morto no Val d’Aran, em Espanha, sem que as causas da morte tenham sido divulgadas.

De acordo com as autoridades, ha cerca de 50 ursos nos Pirinéus, um número aquém para a sobrevivência da espécie. A introdução de mais ursos em 1991 tem feito aumentar as tensões com os pastores.

O presidente da Câmara da Agricultura de Ariège, Philippe Lacube, reagiu desta forma à notícia: “É preciso que as pessoas estejam exaustas para cometerem actos ilegais como este. Não ouvimos as suas queixas diárias e semeou-se a dor, o sofrimento nas montanhas. Também pode ter sido legítima defesa.” O responsável disse, ainda, que 1500 ovelhas foram vítimas de ursos no ano passado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro