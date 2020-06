Restaurantes em Paris poderão reabrir totalmente antes de 22 de Junho

Em França, a hipótese de reabertura total dos restaurantes na região de Paris antes de 22 de Junho está em cima da mesa. Até agora, os estabelecimentos apenas podiam abrir as esplanadas. Entretanto, em todo o país, menos de mil pessoas continuam em cuidados intensivos devido à covid-19.

Em França, o número de pacientes nas unidades de cuidados intensivos continua a diminuir, sendo agora de menos de mil. Na terça-feira ao final da tarde foram anunciadas mais 87 mortes em hospitais e lares devido à covid-19, elevando para 29.296 o número de pessoas que morreram devido à pandemia. No início de Abril, o país chegou a ter mais de 7.000 pessoas hospitalizadas nas unidades de cuidados intensivos devido ao novo corovírus.

Esta quarta-feira, o secretario de Estado do Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, em entrevista à France24 e RFI, disse que os restaurantes da região de Paris –que só podem abrir as esplanadas - vão poder abrir “um pouco mais cedo que 22 de Junho” se a situação sanitária continuar a evoluir de forma favorável. A decisão vai ser tomada em concertação com o ministério da Saúde, sublinhou o responsável.

Na terça-feira, o principal sindicato do sector da hotelaria-restauração Umih pediu que cafés, bares e restaurantes da Île-de-France e Mayottte – regiões “laranja” onde o vírus circula activamente – possam “reabrir rapidamente”, considerando que a abertura das esplanadas apenas “não é rentável”.

Entretanto, esta quarta-feira vai ser apresentado, em Conselho de Ministros, um projecto de lei – a ser submetido aos deputados a 17 de Junho - sobre medidas a tomar depois do terminado o estado de emergência sanitária, a 10 de Julho. A nova lei vai permitir a tomada de medidas locais, em caso de detecção de focos epidémicos, como a restrição de transportes, o fecho de locais públicos e a circulação de pessoas. De acordo com a estação de rádio France Info, não deverá ser prolongado o estado de emergência sanitária.

